Фото: Общественная палата РБ «Самое нестандартное и позитивное» - Ирина Абрамова о послании Радия Хабирова Фото: Общественная палата РБ

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Глава Башкирии в своем послании Государственногму собранию обозначил, что развитие предпринимательства – приоритетное направление для региона», — отметила председатель Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ирина Абрамова.

﻿«В Послании прозвучали факты того, что республика стала ведущим, деловым центром России, одним из лучших регионов для работы предпринимателей и инвесторов. Ведь уже в 2019 году количество привлечённых инвестиций выросло на 15%. Радий Хабиров однозначно дал понять, что развитие предпринимательства и экономики является приоритетным направлением для региона. По его мнению, должно быть создано более 100 инновационных инвестиционных проектов в регионе», — сказала руководитель ЦИИС.

Ирина Абрамова привела в пример предпринимателей, которыми может гордиться республика. Это Николай Порядин, заключивший договор на поставку заготовок Караидельской древесины для Всемирно известной чешской фирмы, производящей лучшие карандаши Koh-i-Noor. Радий Хабиров отметил успех молодых предпринимателей Станислава Куртышева и Кирилла Федотова, которые создали сеть пекарен «Лисичкин хлеб» без опыта работы в общепите.

﻿«Это самое нестандартное и позитивное, простое и теплое послание, которое я слышала. Изложено человеческим языком. Истинное Послание для народа. Вдохновляющие, позитивные, искренние слова послания будут понятны и слышны каждому жителю республики. А честным, добросовестным предпринимателям будет оказана всяческая поддержка лично Главой региона и его новой командой! Вместе — мы сила!», — добавила Ирина Абрамова.