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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава республики показал, что для него нет мелочей - Эрнст Мулдашев

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава республики показал, что для него нет мелочей - Эрнст Мулдашев Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Знаменитый российский хирург – офтальмолог Эрнст Мулдашев, комментируя Послание главы Башкортостана Государственному Собранию, отметил то, как Радий Хабиров умеет владеть публикой и залом. Его речь была объединяющей и вдохновляющей не только для тех, кто слушал ее в зале Конгресс–холла, но и для всех жителей республики, считает Мулдашев.

«Радий Фаритович в своем Послании показал, что для него нет мелочей, сегодня важно все. Например, вопрос культуры бытия в деревнях и населенных пунктах. И мы видим, что люди сейчас смотрят на жизнь по-другому. Казалось бы, простая вещь – убрать за собой мусор, а ведь раньше мы не обращали внимания на такие мелочи. Помните, раньше на берегах речек были свалки, а сейчас все стараются за собой убирать. И, конечно, я бы отметил такие глобальные вещи, как внимание к проблемам здравоохранения, которые позволяют нам сохранить человеческие жизни, увеличивать продолжительность жизни людей. Да и сами медики видят, как к ним меняется отношение, как их поддерживает республика. Все это радует, и я верю, что в республике начался подъем», — сказал Эрнст Мулдашев.

Теги: Послание главы РБ
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