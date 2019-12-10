Фото: Общественная палата РБ «Почему все чиновники не говорят с народом так просто, как Радий Хабиров?» - общественник Фото: Общественная палата РБ

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Я слушал сегодня послание и думал о том, почему все чиновники в нашей стране не могут вот так просто и ясно разговаривать с народом, — прокомментировал сегодняшнее послание Радия Хабирова Госсобранию республики член Общественной палаты РБ, председатель БРО Российского общества «Знание» Сергей Ширинкин. — Не применять тяжеловесных, наукообразных фраз, сухих непонятных цифр. Не давать необоснованных обещаний. Но ставить конкретные задачи и требовать их исполнения. Формировать позитивное мышление. Показывать живых, простых людей, которые творят нашу историю, являются гордостью республики. После таких выступлений хочется верить в наше будущее».

Это послание — требование главы республики к чиновникам разговаривать с людьми, считает общественник. «Если перед людьми будут постоянно выступать не только чиновники, но и уважаемые в обществе люди, которые будут нести в массы новые знания, новые эмоции, жизненный позитив, мы быстрей справимся с трудностями», — поделился он мнением с пресс-службой ОП РБ.

Сегодня, 10 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров впервые после своего избрания обратился с ежегодным посланием Госсобранию республики об итогах года и задачах на следующий. Самые важные фрагменты выступления читайте здесь.