Фото: предоставлено пресс-службой ОП РБ Член Общественной палаты Башкирии Ирина Сухарева: «Послание до дрожи, до слез» Фото: предоставлено пресс-службой ОП РБ

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Член Общественной палаты Башкортостана, руководитель Башкортостанского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации Российских студенческих отрядов, многодетная мама Ирина Сухарева прокомментировала сегодняшнее ежегодное послание главы республики Госсобранию.

«Послание до дрожи, до слез. Глава Башкортостана Радий Хабиров затронул в течение часа буквально все важные вопросы, волнующие жителей региона. Выступая, был честен, что немаловажно. Он не говорил о том, что у нас по всем фронтам победы, обозначил точки роста для республики, проблемные зоны, — сказала член ОП РБ. — Тезис о консолидации, о том, что общий труд приведет нас к победе, запал прямо в душу. Приятно, что Радий Фаритович благодарит людей, службы, которые слаженно работали и помогли в решении ситуации по Сибаю, по «Полиэфу». Очень важно, что он говорит этим людям «спасибо». Во время послания руководитель республики каждый раз поднимал из зала и благодарил тружеников разных отраслей Башкирии за время, которое они отдали своей работе. Это меня впечатлило больше всего».

Руководитель общественной организации акцентировала внимание на тезисе о призыве к рождению детей, к формированию крепких многодетных семей.

«Мы в работе с молодежью говорим об этом, сейчас «нажимать» на эту тему будем еще больше. Модная субкультура childfree, против которой выступил Радий Хабиров, действительно опасна. Как многодетная мама могу сказать, что живется мне не просто. Я развиваю молодежное движение в нашей республике, стараюсь уделять много внимания своим детям. Жду четвертого. И когда вижу, что люди обрекают себя на одинокую старость, ведут себя, как эгоисты, меня это обескрыливает, — поделилась Ирина Сухарева. — Радий Фаритович много говорил о том, что в Башкирии ждут молодежь, которая уехала. Слушая его, еще раз укрепилась во мнении, что нет лучше ничего нашего родного дома. И эту мысль мы тоже будем доносить до наших студентов, бойцов стройотрядов».