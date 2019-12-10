Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: Задачи в Послании главы республики амбициозны, но реализуемы Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Выступление Радия Хабирова отличается смелостью поставленных задач, амбициозностью и масштабностью планов по развитию региона, сказал комментируя ежегодное Послание главы Башкортостана Государственному Собранию, спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

«В лаконичном виде донесена стратегия развития не только на ближайший год, но и на более отдаленную перспективу. Высокие цели ставились и в прошлом году, за это время мы увидели, республика умеет их достигать. Успешные примеры достижения этих целей были продемонстрированы Главой Башкортостана во время сегодняшнего выступления. Невыполнимых задач нет, если браться за дело сообща. Важна сплоченность всех и ответственность каждого, вера в успех общего дела – именно с этого посыла начинается текст нынешнего Послания», — отметил Константин Толкачев.

По его словам, как и в прошлом году, ключевое внимание Главой Башкортостана уделено в Послании вопросам развития и исполнения законодательства, масштабным проектам в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, молодежной и социальной политики.

«Особый акцент сделан на решении демографических проблем. Обозначена важность привлечения инвестиций в регион и реализации национальных проектов на территории республики, снижения безработицы и поддержки предпринимательства. Поставлены задачи по полной ликвидации коррупции, возрождению речного флота республики, развитию таких приоритетных направлений экономики, как химия и нефтехимия, энергетика, умные машины и авиация», — отметил спикер республиканского парламента.

«Депутаты готовы оперативно подготовить и принять необходимые законодательные решения. Однако успешная реализация стратегии развития Башкортостана будет зависеть не только от парламентариев республики, но и от органов исполнительной власти, местного самоуправления, муниципальных депутатов. Именно от того, как налажена работа на местах, будет зависеть окончательное исполнение масштабных замыслов и то, ощутит ли каждый житель республики на себе эффективность реализации задач, обозначенных в Послании Главы республики», — подчеркнул председатель Госсобрания Башкортостана.

Константин Толкачев сказал, что, безусловно, депутатский корпус сделает все необходимое для решения поставленных задач.