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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В центре внимания главы Башкирии - деятельные жители: политолог о послании Хабирова

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В центре внимания главы Башкирии - деятельные жители: политолог о послании Хабирова Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

На оглашении своего послания Государственному собранию Башкирии глава региона Радий Хабиров сразу отметил не только результаты работы правительства, но и заслуги выдающихся жителей республики, внесших свой вклад в развитие региона. Такое мнение высказал политолог, заместитель руководителя аппарата Общественной палаты республики Дмитрий Казанцев.

«Таким образом, в центре внимания главы республики стали активные и деятельные жители из самых различных сфер деятельности, — отметил эксперт. — В выступлении руководителя региона прослеживался как посыл на последовательное обновление, общий апдейт республиканского госаппарата, так и дальнейшую консолидацию (объединение) усилий всех общественных сил и государственных структур для решения актуальных вопросов, стоящих перед Башкирией».

Собеседник агентства «Башинформ» считает, что, скорее всего, все применяемые региональными властями инструменты прямой коммуникации с населением сохранятся и в последующие годы.

«Например, не теряет своей актуальности система «Инцидент менеджмент» по работе с обращениями граждан в соцсетях, с помощью которой многие проблемы на местах удалось решить в пользу жителей. Эффективность этой работы отметил Радий Хабиров, поблагодарив ответственных лиц в муниципалитетах», — уточнил Дмитрий Казанцев.

Основные тезисы послания Радия Хабирова здесь.

Теги: послание Главы РБ, Радий Хабиров, Общественная палата
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