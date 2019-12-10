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С начала года в Башкирии уголовное производство велось по 79 фактам коррупции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

С начала года в Башкирии уголовное производство велось по 79 фактам коррупции Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

С начала года в Башкирии вынесены обвинительные приговоры за коррупционные преступления 37 бывшим должностным лицам. В отношении ещё 42 возбуждены уголовные дела. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.

«Мы будем и дальше обеспечивать финансовые потоки из республиканского и федерального бюджета. Но при этом – ставить жёсткий заслон коррупции и воровству. Открыто называть имена тех, кто запускает руку в государственный карман. Потому что воруют или пытаются красть не только на строительстве дорог, ремонте подъездов и дворов. С совестью у некоторых настолько плохо, что воруют даже еду у детей в школьных столовых», — сказал Хабиров.

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