С начала года в Башкирии уголовное производство велось по 79 фактам коррупции
С начала года в Башкирии уголовное производство велось по 79 фактам коррупции Фото: Олег Яровиков
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
С начала года в Башкирии вынесены обвинительные приговоры за коррупционные преступления 37 бывшим должностным лицам. В отношении ещё 42 возбуждены уголовные дела. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.
«Мы будем и дальше обеспечивать финансовые потоки из республиканского и федерального бюджета. Но при этом – ставить жёсткий заслон коррупции и воровству. Открыто называть имена тех, кто запускает руку в государственный карман. Потому что воруют или пытаются красть не только на строительстве дорог, ремонте подъездов и дворов. С совестью у некоторых настолько плохо, что воруют даже еду у детей в школьных столовых», — сказал Хабиров.