Радий Хабиров: Для экономики нужны нестандартные юридические решения

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Для активно развивающейся экономики республики нужны нестандартные новые юридические решения. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров сказал на пленарном заседании Российского юридического форума «Право и экономика: стратегическое партнёрство».По словам главы региона, профессия юриста имеет исключительно важное значение для нашей страны, республики.

«Многие присутствующие здесь посвятили свою жизнь служению закону, правопорядку, государству и народу.В этом году у нас ещё одно торжественное событие – 70-лет юридическому образованию в Республике Башкортостан. Для меня это тоже особая дата. Я сам закончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Работал там, защитил диссертацию. И здесь я вижу преподавателей Института права БашГУ – и молодых, и тех, которые уж долгие годы работают. Позвольте всех вас тоже поздравить с этим юбилеем», — сказал Радий Хабиров.

По мнению главы республики, именно правовое регулирование экономической деятельности имеет очень важное значение, и отметил, что ждет от своих коллег ярких, интересных идей.

Перед пленарным заседанием в рамках форума состоялась интеллектуальная игра Legal RACE. Она представляет собой правовое состязание представителей реального сектора экономики на кубок главы республики. В ней приняли участие команды правительства, Государственного Собрания, главного управления МЧС по РБ, управления Федеральной налоговой службы по РБ, Адвокатской палаты, Совета молодых юристов, АО «Башнефтегеофизика», УК «Аструм», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават» и предпринимательского сообщества региона.

Победителей игры наградил первый заместитель премьер-министра правительства Андрей Назаров.