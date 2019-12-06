Игорь Комаров: Имена Героев Отечества навсегда вписаны в историю нашего государства

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года, и за это время стал особенным. Памятная дата учреждалась для формирования самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству, сказал выступая на торжественном собрании, прошедшем в уфимском Конгресс – холле Торатау полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Он отметил, что в этот день мы вспоминаем и чествуем тех, кто стал высшим образцом служения народу. Их мужество и патриотизм – пример в служении Отечеству и образец для молодёжи. Подвиги и имена героев навсегда вписаны в историю нашей страны.

«Россия неоднократно отстаивала своё право на суверенитет. Многие граждане отдали свои жизни на военном и служебном поприще. Сегодня мы чтим память тех, кто самоотверженным трудом и безмерной отвагой закладывал основы процветания и укрепления Российского государства. Неизменной остаётся наша благодарность отцам и дедам, победившим в Великой Отечественной войне, военнослужащим, отстоявшим конституционный порядок на Северном Кавказе и в других горячих точках нашей страны. А также нашим соотечественникам, которые с высочайшей степенью ответственности и профессионализма выполняли интернациональный долг и сегодня продолжают отстаивать интересы России на дальних рубежах», — сказал Игорь Комаров.

По его словам, крайне важно, чтобы дети, внуки и правнуки тех, кто сражался за нашу страну, знали цену побед.

В 2020 году мы будем праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой знаменательной даты в Приволжском федеральном округе органы исполнительной власти и регионы провели масштабную работу в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества».

«В 2018-2019 годах актуализирована информация о Героях Отечества из Приволжского федерального округа. При поддержке компании «Ростелеком» создан специализированный окружной интернет-ресурс по увековечению памяти героев из Приволжского федерального округа. Мы обязаны это сделать в память о каждом герое. Это история нашей великой страны», — отметил полпред президента.

Игорь Комаров также вручил награды лучшим музеям за увековечение памяти защитников Отечества и отметил лучшие регионы в сфере патриотического воспитания. В частности, Башкортостан занял первое место в общественном проекте ПФО «Герои Отечества» за наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества.

Перед началом собрания Игорь Комаров и Радий Хабиров ознакомились с экспозицией «Портреты Героев Отечества Приволжского федерального округа» и результатами деятельности поисковых отрядов.