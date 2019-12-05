Фото: Валерий Шахов В Башкирии увеличат продолжительность «комендантского часа» Фото: Валерий Шахов

УФА, 5 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане намерены увеличить продолжительность «комендантского часа» для детей в летнее время, сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая республики.

Соответствующий проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента.

«В настоящее время на территории республики законодательно запрещено нахождение детей в возрасте до 17 лет в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или заменяющих их лиц с 22 до 6 часов, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. – В летний период, с 1 мая по 30 сентября, так называемый «комендантский час» для детей длится с 24 до 6 часов. Право регионов устанавливать подобные ограничения с учетом местных сезонных, климатических и иных особенностей предусмотрено федеральным законодательством. Несколько лет назад произошел отказ от летнего времени. Как результат — темнеть летом стало на час раньше. Поэтому и «комендантский час» для детей предлагается установить летом не с 24, а с 23 часов».

По словам Толкачева, депутатам неоднократно поступали обращения от граждан и организаций, в том числе от педагогов, родительского сообщества, правоохранителей, с просьбами увеличить продолжительность «комендантского часа» летом. Сокращение установленной на федеральном уровне его продолжительности на целых два часа многим представляется нецелесообразным.

Депутаты рассмотрели эти обращения, проанализировали эффективность установленной ранее нормы, приняли во внимание отказ от летнего времени и решили увеличить продолжительность «комендантского часа» в Башкртостане в летний период на один час.

«Таким образом, в соответствии с законопроектом детям нельзя будет находиться в общественных местах в период с 1 мая по 30 сентября без сопровождения взрослых с 23 до 6 часов, в течение остального года – с 22 до 6 часов, – сказал Константин Толкачев. – Новация станет дополнительной гарантией защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности и правонарушений».

Спикер республиканского парламента подчеркнул, что Башкортостан в свое время стал первым регионом страны, установившим «комендантский час» для детей. Эта норма сначала появилась в республиканском законодательстве и только потом в федеральном.

«За эти годы «комендантский час» стал прочным элементом жизни несовершеннолетних, – резюмировал Константин Толкачев. – Такое решение уже доказало свою эффективность: наблюдается тренд на сокращение подростковой преступности. Если на момент введения «комендантского часа» в республике были две переполненные детские колонии, то сейчас одна уже закрыта за ненадобностью. Решается вопрос о закрытии второй. Тем не менее родителям, педагогам, правоохранителям необходимо не ослаблять внимание, следить за поведением детей, соблюдением законодательства».