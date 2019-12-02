Фото: Минэкономразвития РБ Госсобрание Башкирии упразднило судебный участок в Уфе в пользу Стерлитамака Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 2 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госсобрании — Курултае Башкирии в первом чтении принят закон об упразднении и создании судебных участков. Закон вступит в силу 1 февраля 2020 года. В соответствии с документом будет ликвидирован судебный участок №6 в Орджоникидзевском районе Уфы и должность мирового судьи. Дела будут переданы в судье участка № 11 в том же муниципалитете. В Стерлитамаке будут созданы новый судебный участок № 13 и должность мирового судьи.

Как пояснили в Госсобрании РБ, мера должна выправить нагрузку на мировых судей. «Участки создаются из расчета численности населения от 15 до 23 тысяч человек на каждом из них. В Орджоникидзевском районе Уфы на одного судью приходится в среднем 15 тысяч человек, что соответствует нижней границе, а в Стерлитамаке более 23 тысяч человек на одного судью, что превышает верхнюю границу. Нагрузка по количеству дел на судей в Орджоникидзевском районе от 14 до 87 процентов от средней по республике, а в Стерлитамаке — от 110 до 203 процентов. Предложенным законопроектом дисбаланс корректируется», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.