Фото: Олег Яровиков Валентина Матвиенко приветствовала участников уфимского форума «Россия - Исламский мир» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Россию и Организацию исламского сотрудничества связывают узы дружбы и партнерства, а также приверженность уставу ООН и принципам равноправия и верховенства закона. Об этом в своем приветствии участникам V заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое проходит сегодня в Уфе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Приветствие спикера верхней палаты российского парламента на мероприятии зачитал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

В тексте приветствия отмечается, что защита национальных меньшинств, свободы вероисповедания и языка общения являются одними из важнейших направлений государственной политики в России.

«Уникальная модель межнациональных и межконфессиональных отношений складывалась здесь веками и может служить примером для всего остального мира. ОИС является важной международной структурой, выступающей за исламскую солидарность и против колониализма, расизма и прочих видов дискриминации», — говорится в приветствии Валентины Матвиенко.

Россия, как отметил в своем выступлении Журавлев, готова к продолжению конструктивного сотрудничества с ОИС в интересах обеспечения мира, безопасности, урегулирования конфликтов, укрепления диалога цивилизаций и культур. Кроме того, он напомнил, что в 2022 году в России пройдет Всемирная конференция по межрегиональному и межэтническому диалогу, и пригласил участников заседания также принять участие и в ней.