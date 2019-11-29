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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Форум в Уфе раскроет экономический потенциал и рынки сбыта исламского мира для Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы РБ

Форум в Уфе раскроет экономический потенциал и рынки сбыта исламского мира для Башкирии Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

«Одна из главных задач, которую мы преследовали, собирая заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» в Уфе, показать такую мощную, перспективную республику, как Башкортостан, и мы использовали эту прекрасную возможность». Такое заявление сделал во время пресс–подхода после завершения пленарного заседания форума президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, исламский мир имеет огромный экономический потенциал и большие рынки сбыта, поэтому такие заседания и встречи во время них способствуют налаживанию экономических связей между странами.

«Хочу выразить огромную благодарность своему коллеге – главе Башкортостана Радию Хабирову, который согласился принять в республике и провести заседание нашей Группы. Это очень знаковое событие для нашей страны», — сказал Рустам Минниханов.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал, что две соседние республики имеют много общего, у нас общая история, культура, языки, поэтому имеются большие перспективы в вопросах экономического сотрудничества.

«В современном конкурентном мире, когда мы объединяемся, мы становимся еще сильнее. Я признателен Рустаму Нургалеевичу и организаторам форума, что местом его проведения выбрана Уфа. Для нас это большая честь. Это возможность заявить о себе, поучаствовать в больших интеграционных процессах, которые происходят в исламском мире», — сказал Радий Хабиров.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов выразил признательность республике за прекрасную организацию форума.

«В течение двух дней в Уфе идет интересная, оживленная дискуссия по актуальным вопросам. Министерство иностранных дел будет работать и над расширением географии участников Группы стратегического видения и стран, где проводятся ее заседания», — отметил, отвечая на вопросы журналистов, заместитель министра иностранных дел России.

Теги: исламский мир
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