В Башкортостане объявлен конкурс по формированию Молодежной общественной палаты

УФА, 28 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане пройдет конкурс по формированию Молодежной общественной палаты шестого созыва при Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан.

Сегодня депутаты парламента утвердили 20 кандидатур: 10 представленных главой Республики Башкортостан и 10 представленных президиумом Государственного Собрания.

«Всего Молодежная общественная палата состоит из 35 человек, – прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Оставшиеся 15 кандидатур будут выбраны по итогам конкурса. В конкурсе могут принять участие жители республики в возрасте от 16 до 30 лет, подготовившие проекты по решению актуальных вопросов в сфере молодежной политики либо тексты законопроектов, нацеленных на совершенствование федерального и республиканского законодательства».

Спикер парламента отметил, что заявки о включении своих представителей в состав Палаты могут направлять политические партии, общественные объединения, молодежные консультативно-совещательные органы при городских и районных советах республики, представительные органы учащихся вузов. Срок подачи таких заявок – до 18 часов 8 декабря.

Сам конкурс будет проводиться в три этапа. Первый – прием заявок. Второй, с 9 по 13 декабря, – рассмотрение конкурсной комиссией представленных кандидатами материалов, оценка результативности общественной деятельности организаций, направивших их. В третий этап конкурса, который будет проводиться в форме очного собеседования, пройдут не более 25 кандидатов. Из их числа и будут выбраны 15 оставшихся членов Молодежной общественной палаты. Собеседование состоится 18 декабря. Тогда же будут подведены итоги конкурсного отбора.

В состав конкурсной комиссии вошли семь человек. В их числе полномочный представитель Государственного Собрания в Молодежной общественной палате депутат Андрей Иванюта, председатель Молодежной общественной палаты пятого созыва Зарина Газизова и пять человек из числа 20 уже утвержденных членов Молодежной общественной палаты. Общее курирование проведения конкурса осуществляет заместитель председателя Госсобрания Эльвира Аиткулова.

Подробнее с порядком подачи заявок и проведения конкурса, требованиями к кандидатам и представляемым ими проектам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Госсобрания.