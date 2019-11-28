Родной брат короля Бахрейна высоко оценил развитие ислама в Башкирии

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Президент Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн, шейх Абдулрахман бин Мохаммед Аль–Халифа и посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахаман Аль-Саати сегодня встретились с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Гости из страны Персидского залива, прибывшие для участие в форуме «Россия – Исламский мир», отметили, что встреча прошла в очень дружеской и теплой обстановке.

«Для меня большая честь встретиться с Верховным муфтием России, который рассказал нам о положении мусульман в вашей стране, об их воззрениях. Для меня это счастье — находиться с человеком, который многое сделал для возрождения мусульманский религии в России и сегодняшний день для меня, как праздник. Мы обсуждали вопросы совместного сотрудничества, что, несомненно, должно принести пользу обеим странам, тем более, что у нас есть очень много схожего. Очень радует, что в России и вашей республике в мире и согласии живут представители разных вероисповеданий, так же, как и в Бахрейне», — рассказал шейх Абдулрахман.

«Сотрудничество между нашими странами показывает пример всему миру. У жителей внутри наших стран есть полное взаимопонимание между собой. Самое главное, чтобы был мир, а пока происходит много войн и даже в святых для мусульман местах. По-братски можно сотрудничать во всех сферах, только когда есть мир и согласие, что и показывают Россия и Бахрейн. Только тогда мы будем угодны Всевышнему и наши сердца будут спокойны», — отметил Верховный муфтий России.

По его словам, они обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму, сохранения основ традиционного ислама.