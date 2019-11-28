Фото: ИА «Башинформ» Два городских СМИ Башкирии удостоились благодарности ЦИК РФ за освещение выборов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

По итогам Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году два СМИ из Башкирии отмечены благодарностями.

Впервые данный конкурс проводился только среди журналистов региональных печатных СМИ. На конкурс были представлены материалы от 104 СМИ из 39 субъектов РФ. В состав конкурсной комиссии вошли представители ЦИК России, Союза журналистов России, Альянса руководителей региональных СМИ России, Общественной палаты Российской Федерации, Московского бюро по правам человека, Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», а также ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России и Российского фонда свободных выборов.

Кроме победителей и призеров в каждой из трех номинаций конкурса, ЦИК России поощрит благодарностями редакции шести СМИ из пяти регионов России за активное освещение выборов и вопросов избирательного законодательства. В их число вошли две газеты, выходящие на территории Башкортостана – «Сибайский рабочий» и «Красное знамя» (город Нефтекамск), сообщили в Центризбиркоме республики.