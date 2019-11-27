В Уфе состоится презентация Школы молодого этнополитолога

УФА, 27 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

28 ноября в Уфе начал работу семинар «Тенденции этнической консолидации в социуме Республики Башкортостан». В рамках его проведения пройдет презентация проекта «Школа молодого этнополитолога в Республике Башкортостан», организованного Центром социокультурного моделирования при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщил пресс-секретарь Института стратегических исследований РБ Газиз Юсупов, концепция Школы направлена на создание нового субъекта в учебно-образовательном пространстве, диалоговой площадки для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, экспертов и научно-исследовательских коллективов России, актуализации информационной платформы проекта на базе федерального информационно-аналитического Интернет-ресурса «Политическое образование».

Предполагается формирование ряда дискуссионных площадок по следующим направлениям: поиск и оценка консолидирующих общество идей; влияние на этнополитические процессы геополитических факторов; выявление доминирующих групп интересов, воздействующих на этнополитические процессы; прогноз, причины и последствия конфликтов при столкновении векторов этнополитических процессов; методология прогнозирования этнополитических процессов.

Методологически проект основан на использовании междисциплинарного подхода при изучении современных социально-политических процессов, развитии методологии их оценки и прогнозирования, в том числе с применением цифровых технологий.

В рамках семинара «Тенденции этнической консолидации в социуме Республики Башкортостан» планируется также обсудить следующие вопросы:

— Этнополитическая ситуация в Республике Башкортостан (руководитель проекта, директор Центра социокультурного моделирования, член Экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей

кандидат философских наук А.Т. Бердин)

— Школа молодого этнополитолога в Республике Башкортостан: цели, задачи, основные мероприятия (исполнительный директор Проекта, кандидат политических наук В.Л. Савичев)

— Глобальные и российские тенденции этнополитического характера (зам. руководителя Проекта, член-корреспондент РАЕН, Председатель Научного совета экспертов интернет-журнала «Политическое образование», кандидат философских наук В.К. Петров).

В числе приглашенных – представители национальных организаций РБ, гуманитарных вузов и научно-экспертного сообщества РБ, Госдумы РФ, Госсобрания — Курултая РБ, администрации главы РБ, известные ученые, эксперты МГИМО и ФАДН России.