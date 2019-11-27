В декабре в Илишевском районе заработают новые биологические очистные сооружения

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

141,5 млн рублей составила стоимость строительства биологических очистных сооружений в райцентре Илишевского района. Генеральный директор ООО ПСФ «Д-АРТ» Рустем Масягутов пояснил главе региона, который сегодня находится с рабочей поездкой в Илишевском районе, что здесь построены очистные сооружения блочно-модульного типа, состоящие из 30 блок-контейнеров заводского изготовления, внутри которых размещается технологическое оборудование. Такое проектное решение является наиболее рациональным, так как компактность и мобильность таких станций очистки позволяет избежать затрат на монтаж и строительство. Это наземное очистное сооружение, расположенное в здании.

При возникновении аварийных ситуаций работа очистных сооружений, расположенных в производственном здании, не прекращается, так как очистные сооружения запроектированы в нескольких независимых технологических линиях.

В качестве материала при изготовлении оборудования используется стеклопластик, который обладает высокой коррозионной стойкостью в отличие от металла, что позволяет увеличить срок службы оборудования до 50 лет. Запуск биоочистных сооружений запланирован на декабрь текущего года.