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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров оценил новый фонтан и артобъекты в селе Буздяк

ПОЛИТИКА

УФА, 27 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня руководитель Башкортостана Радий Хабиров в селе Буздяк провел «Час главы». Глава администрации Буздяксого района Азат Арсланов рассказал о социально–экономическом положении муниципалитета, отметив неплохие показатели в текущем году. Есть рост промышленного производства, с хорошими показателями закончили год аграрии. В районе проводится большая работа по благоустройству. В рамках программы «Башкирские дворики» проведено комплексное благоустройство пяти дворовых территорий, также отремонтировано 10 подъездов четырех многоквартирных домов. В этом году завершено благоустройство сквера имени Ленина и там появился фонтан. До начала совещания Радий Хабиров прошелся по скверу и оценил ход проведенных работ. Здесь появились артобъекты, скамейки, новое освещение. Стоимость всех работ составила 6 млн рублей.

Во время «Часа главы» Азат Арсланов рассказал, что район относительно спокойно воспринял «мусорную» реформу. В муниципалитете еще в 2015 году во многих деревнях были установлены контейнеры и взималась плата за вывоз мусора, поэтому жители спокойно восприняли реформу.

В районе в этом году ожидается и рост инвестиций.

Теги: Час главы, мусорная реформа
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