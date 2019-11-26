Фото: пресс - служба главы Башкортостана



Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 26 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров провел первый личный прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в республике.

Супружеская чета Фахретдиновых обратилась к главе региона с просьбой в оказании содействия в приобретении инвалидной коляски с электрическим приводом. Ханифу Фахретдинову 64 года, он инвалид 1 группы, и он нуждается в такой коляске по состоянию здоровья. Его супруга Фасахат рассказала главе региона, что и ему, и ей в силу возраста уже тяжело управляться с тяжелой инвалидной коляской и необходима новая, средств на приобретение которой у них нет. Коляска с электроприводом стоит порядка 100 тысяч рублей. Многочисленные обращения по различным инстанциям не помогли в решении этого вопроса.

Радий Хабиров сказал, что поговорит с министром здравоохранения республики по данному вопросу и в течение недели супружеская чета Фахретдиновых получит ответ.

«Спасибо Радию Фаритовичу за то, что нас принял и выслушал, мы уже старенькие и здоровье подводит. Надеемся, что наш вопрос будет решен положительно, и мы получим столь необходимую для нас коляску», — поделилась своими впечатлениями чета Фахретдиновых.

Трехкратный чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта международного класса, а ныне тренер Кирилл Москвин, попросил главу региона помочь с вопросом получения арендных каникул в летние месяцы. Спортсмен создал боксерский клуб «Троя», который арендует помещение в здании ЖЭУ № 58 в уфимском микрорайоне Глумилино. В летние месяцы в клубе занятия не проводятся, однако, накапливается арендная плата в размере 90 тысяч рублей, что является большим финансовым бременем для спорторганизации. В клубе занимаются порядка 30 человек, в том числе дети и члены сборной.

Радий Хабиров пообещал помочь с решением этого вопроса. По его словам, в республике уделяется большое внимание поддержке детского спорта. Так, например, в этом году Башкортостан запустил проект «Спортивная борьба — в школы», который призван увлечь детей спортом и повысить их уровень здоровья. Сегодня в нем участвуют 16 школ республики: восемь — в Уфе и восемь — в городах и районах.

«В рамках этого проекта также мы будем обучать учителей физкультуры, чтобы они могли тренировать ребят и сами в дальнейшем стать тренерами по борьбе. Вы занимаетесь хорошим делом, вас, конечно, поддержим», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона также рассказал, что в Уфе скоро откроется школа бокса чемпиона мира в тяжелом весе, депутата Госдумы Николая Валуева.