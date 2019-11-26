Рамзил Ишсарин: За 5 лет в проект «Реальные дела» вложено около 1 млрд рублей

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе прошел Региональный форум «Единой России» «Городская среда». Его участники обсудили вопросы благоустройства дворов и комплексного ремонта подъездов, общественных пространств, как точек притяжения и проект «Реальные дела», как инструмент благоустройства территорий.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин рассказал, как был дан старт партийному проекту в 2015 году. В то время он был руководителем исполкома партии. Основной идеей проекта стало совместное решение актуальных проблем сельских поселений, районов и городов республики путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов.

Алгоритм реализации прост — на сходах граждан жители самостоятельно определяют приоритетную проблему — формируется наказ для депутатов регионального и федерального уровней, затем на реализацию наказа выделяется финансирование (предусматривается софинансирование из местного бюджета, и со стороны населения). Депутатский корпус партии и общественный совет проекта контролирует ход реализации на всех этапах: старт работ, промежуточный контроль, завершение работ — официальное открытие.

«За 2015-2019 годы было собрано около 5 тыс. наказов жителей республики, общий объем финансирования за минувшие годы около 1 млрд рублей. В результате реализации проекта были отремонтированы важные социальные объекты — школы и детские сады, мосты и пешеходные дороги, благоустроены памятные места, парки и родники, отремонтированы водопроводные сети, проведен газ, установлены спортивные и детские площадки и многое другое», — сказал депутат Госдумы.

Рамзил Ишсарин также отметил, что партийные проекты являются важнейшим инструментом в работе с избирателями, так как они максимально приближены к жителям и направлены на решение актуальных задач населенных пунктов. Об этом подробно говорили и на минувшем съезде «Единой России».

«Сам же проект «Реальные дела» — уникальная инициатива, которая с начала реализации в 2015 году вызвала значительный интерес у других регионов страны», — подчеркнул парламентарий.

Только за текущий год выполнено порядка 700 обращений граждан во всех муниципалитетах республики. Практика показывает, что население просит продления партийного проекта в последующие годы, предусмотрев увеличение объема финансирования проекта в два, а то и три раза.