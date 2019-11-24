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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Урал Искандаров назначен министром природопользования и экологии Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: сайт главы РБ

Урал Искандаров назначен министром природопользования и экологии Башкирии Фото: сайт главы РБ

УФА, 24 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Указом главы Башкирии Радия Хабирова министром природопользования и экологии региона назначен Урал Искандаров.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, Урал Искандаров родился 10 декабря 1966 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет. Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1984 году монтажником связи Уфимского участка СМУ треста «Волгоэлектросетьстрой».

В 1987 году – слесарь третьего разряда СУ-2 треста Крупнопанельного домостроения.

В 1987–1992 годах – заведующий хозяйством Государственного арбитража БАССР.

В 1992–1993 годах – ведущий специалист Арбитражного суда Республики Башкортостан.

В 1993–1994 годах – судья-стажёр Арбитражного суда Республики Башкортостан.

В 1994–2019 годах – судья Арбитражного суда Республики Башкортостан.

В 2019 году – и.о. министра природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Напомним, в пятницу вице-премьером правительства Башкирии назначен Ирек Сагитов, министром образования — Айбулат Хажин, министром лесного хозяйства региона — Марат Шарафутдинов.

Теги: назначения, Урал Искандаров
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