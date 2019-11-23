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Общественные приемные «Единой России» будут работать как правозащитные центры

ПОЛИТИКА
Фото: БРО ВПП Единая Россия

Общественные приемные «Единой России» будут работать как правозащитные центры Фото: БРО ВПП Единая Россия

МОСКВАА, 23 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Задачи, озвученные сегодня на съезде партии президентом России Владимиром Путиным и премьер – министром правительства Дмитрием Медведевым продолжают тренд прошлого года – на первом месте обратная связь с населением. Об этом в кулуарах XIX съезда «Единой России» в интервью журналистам говорила заместитель председателя Госсобрания Башкортостана, руководитель региональной общественной партийной приемной Эльвира Аиткулова.

По ее словам сегодня партии для эффективной обратной связи необходимо иметь самые современные системы коммуникаций и старый формат общественных приемных уже не подходит.

«Сегодня на съезде представили новую модельную общественную приемную партии. Региональная общественная приемная Башкортостана уже приближена к этой модели, мы уже сегодня ведем прием по скайпу. Но, как сказал Дмитрий Анатольевич, приемные должны работать как МФЦ и как правозащитный центр. В нашей приемной уже форматы такие тоже применяются, у нас бесплатно консультируют юристы и адвокаты. В новой концепции приемной будет применен и принцип открытости, где с людьми общаются не только те, кто ведут прием, но специалисты, которые помогут составить заявление и проконсультировать по социальным выплатам. При этом приемные должны быть хорошо технически оснащены. Поэтому перевооружение будет и идеологическое, и техническое», — сказала Эльвира Аиткулова.

Теги: единая россия, съезд, общественные приемные
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