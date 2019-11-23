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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров избран в Генсовет «Единой России»

ПОЛИТИКА
Фото: БРО ВПП Единая Россия

Фото: БРО ВПП Единая Россия

МОСКВА, 23 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня на XIX съезде «Единой России» глава Башкортостана, секретарь регионального отделения партии был избран в состав Генерального совета «Единой России». По итогам электронного голосования, делегаты утвердили протокол по избранию членов Генсовета партии.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев и заместитель гендиректора Белебеевского молочного комбината Тимур Гильмияров сегодня в числе других были выведены из состава Генсовета «Единой России».

Генеральный совет меняет формат своей работы, в ее составе будет создано шесть рабочих групп. Члены генсовета будут обязаны участвовать в их деятельности, кроме того, на них будет возложена персональная ответственность за результат.

«Мы обсудили этот вопрос на совместном заседании высшего и генерального советов «Единой России» и выносим на съезд предложение о том, как более эффективно использовать потенциал генсовета. В его составе появятся шесть рабочих групп — по кадровой политике, по реализации нацпроектов, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по повышению удобства взаимодействия с партией. Также мы создаем правозащитный центр. Эти направления работы «Единой России» важны не только для ее развития, но и для успешного участия в избирательных кампаниях. Ротация генсовета по плану происходит на каждом съезде, а значит, любой из вас может оказаться на руководящем посту и отвечать за качество работы по ключевым для партии направлениям работы», – сказал Дмитрий Медведев, выступая на XIX съезде партии.

Теги: хабиров, единая россия, генсовет, съезд
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