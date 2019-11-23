Фото: Единая Россия Владимир Путин: «Единая Россия» должна быть отзывчивым помощником для людей Фото: Единая Россия

МОСКВА, 23 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Главная оценка, ориентир для работы партии — это мнение людей о текущей ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на XIX съезде «Единой России».

«Главная оценка, ориентир для работы партии — это мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям, что требуется скорректировать, поправить. Именно такой включенной, живой работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, тем более, от такой мощной и массовой, как «Единая Россия». И она должна быть для них близким, отзывчивым помощником», — заявил Владимир Путин.

При этом глава государства призвал партийцев «не заметать под ковер» какие бы то ни было недостатки.

«Не позволяйте скрывать какие бы то ни было недостатки. Я сейчас только что об этом сказал и еще, наверное, упомяну, и все мы часто упоминаем о том, что «Единая Россия» — это правящая партия, так оно и есть. Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти. Партия — это мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила. И совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой высокий пост он бы не занимал», — подчеркнул президент России.

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии».

«Прошу вас, будьте партией-лидером во всем, сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «Прямой линии», которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же увидите сами, знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решений».

Предстоящие выборы на всех уровнях важны не только для преемственности, но и для обеспечения консолидации общества, заявил президент России.

«Именно результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания ничем не подкрепленные должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней — от муниципального до Государственной Думы. Речь не просто о количестве наших сторонников, которые получат поддержку избирателей, хотя, конечно, для любой политической силы чрезвычайно важно. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто. А сделано немало. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед, это важнейшая задача и весь смысл работы партии», — заявил Владимир Путин.