Радий Хабиров: «Единая Россия» - часть нашего народа, наших людей

МОСКВА, 23 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Партия «Единая Россия» делает очень многое для республики, является той силой, которая удерживает политический каркас, политическую систему нашей страны и обеспечивает ее развитие, сказал глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью агентству «Башинформ» и телеканалу БСТ.

«Но проблема была в том, что ее всегда воспринимали как партию чиновников, и, к сожалению, мы иногда сами давали такие поводы, чтобы люди думали, что в ней работают зарвавшиеся чиновники. На самом деле, в ней состоят разные люди, помимо чиновников, там есть представители рабочих профессий, учителя, врачи, да практически все сферы в ней представлены», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах 19 съезда «Единой России».

Говоря об обновлении регионального отделения партии, Радий Хабиров отметил, что первая задача состоит в том, «чтобы рассказать людям, кто мы есть на самом деле, пока мы это делали не очень хорошо.

«Если говорить об обновлении, мы будем безжалостно избавляться от тех, кто не понимает современных реалий, и у кого нравственные, человеческие качества не совпадают с нашими. Мы сами люди простые с нормальными нравственными установками и жизненными ценностями, того же будем требовать и от членов партии. «Единая Россия» — это часть нашего народа, наших людей, а пока они не воспринимают того, сколько хорошего делает партия. Сейчас в обществе большой запрос на простые человеческие отношения, на искренность, честность, справедливость. Именно поэтому я предложил провести дискуссию, посмотрим, что получится по ее итогам», — сказал глава Башкортостана.

Радий Хабиров положительно оценил предложения мэра Нефтекамска, которые были озвучены вчера во время встречи премьер-министра правительства России, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с представителями региональных отделений партии.

«Я очень рад, что в башкирском политическом истеблишменте появляются такие люди, как Ратмир Мавлиев, которые сами мужики нормальные, которые за словом в карман не полезут, могут свою позицию защитить и много работают. Будущее нашей республики за такими молодыми, продвинутыми и креативными людьми. Я рад, что он озвучил свои идеи и предложения, и их поддержал Дмитрий Анатольевич. Будем готовиться в Нефтекамске провести заседание президиума Генсовета партии. Впереди у нас 2021 год, когда состоятся выборы в Государственную Думу, я полагаю, они будут довольно конкурентными, и, как каждая политическая сила, мы надеемся на победу в них», — сказал Радий Хабиров.