Фото: автор Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на XIX съезде партии «Единая Россия» Фото: автор

МОСКВА, 23 ноя 2019. Азат Гиззатуллин, ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Москве пройдет XIX съезд партии «Единая Россия».В его работе принимает участие представительная делегация Башкортостана, которую возглавил глава республики, секретарь регионального отделения партии Радий Хабиров.

На съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям, создан Правозащитный центр Единой России.

Помимо этого, будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию. Также в соответствии с уставом пройдет ежегодная ротация руководящих органов Единой России.