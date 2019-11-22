Медведев одобрил предложение единоросса из Башкирии о создании общего чата партии
Медведев одобрил предложение единоросса из Башкирии о создании общего чата партии Фото: http://da-medvedev.ru/
УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
Премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею создать единый партийный чат в одном из мессенджеров.
Предложение в рамках встречи с активом местных и первичных отделений партии «Единая Россия» в Москве озвучил секретарь местного отделения партии в Нефтекамске Ратмир Мавлиев.
«Идея неплохая – сделать постоянно действующий ресурс для обмена информацией, — ответил Медведев. — Чат – это неплохая идея. Надо будет просто какую-то сделать рабочую группу, которая все это будет отслеживать, анализировать, по наиболее важным вопросам докладывать в генсовет и в случае необходимости – мне лично».Как следует из стенограммы со встречи, речь идет о создании общего чата для представителей всех первичных ячеек единороссов.