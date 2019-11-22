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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Медведев одобрил предложение единоросса из Башкирии о создании общего чата партии

ПОЛИТИКА
Фото: http://da-medvedev.ru/

Медведев одобрил предложение единоросса из Башкирии о создании общего чата партии Фото: http://da-medvedev.ru/

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею создать единый партийный чат в одном из мессенджеров.

Предложение в рамках встречи с активом местных и первичных отделений партии «Единая Россия» в Москве озвучил секретарь местного отделения партии в Нефтекамске Ратмир Мавлиев.

﻿«Идея неплохая – сделать постоянно действующий ресурс для обмена информацией, — ответил Медведев. — Чат – это неплохая идея. Надо будет просто какую-то сделать рабочую группу, которая все это будет отслеживать, анализировать, по наиболее важным вопросам докладывать в генсовет и в случае необходимости – мне лично».
Как следует из стенограммы со встречи, речь идет о создании общего чата для представителей всех первичных ячеек единороссов.

Теги: «Единая Россия»
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