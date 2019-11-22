Фото: Дмитрий Мухаметкулов Радий Хабиров обозначил четыре контура национальной идеи Башкортостана 3.0 Фото: Дмитрий Мухаметкулов

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Артём Валиев/.

22 ноября на встрече с журналистами республиканских и федеральных СМИ глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос «Башинформа», обозначил четыре тезиса, на которых будет базироваться идеология региона в ближайшие годы.

«Мы думаем об идеологии с самого первого дня работы, и мы её сформируем обязательно, — сказал Хабиров. — Именно поэтому появились ряд вещей, из-за которых над нами и посмеиваются, и кто-то скептически к ним относится, кто-то и у виска крутит. Именно поэтому появились: «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!», «Мы своих не бросаем». Вот эти все тезисы далеко не от нашего хвастовства. Мы – не хвастливые люди. Они нужны, чтобы задать энергию быть конкурентными и быть сильными».

Радий Хабиров вспомнил настроения в обществе, когда он только приехал на работу в Башкирию.

«Я когда пришёл сюда (в республику — прим. ИА «Башинформ» ), подметил такое неоправданно полное уныние у людей. Да, по каким-то показателям, может быть, регион просел, но не настолько, чтобы впадать в уныние. Раньше уфимский «Фейсбук» почитать – это же был страх один: «мы — лузеры», «всё у нас плохо», «Уфа — самый грязный город, Казань и Москва – сверкают» и т.д. Вот примерно такая была позиция на тот момент у того узкого круга людей, которые формируют общественное мнение, – это, как правило, более пассионарные и более компетентные люди. Я понимал, что не мог сразу экономику в два раза увеличить, не мог сразу сделать все мосты, построить дороги, школы и так далее. Но я точно понимал, что в этой истории надо аккуратно подвинчивать в сторону избавления от этих комплексов. Я говорил: «Давайте мы немножко отряхнёмся от этого. Для начала, давайте будем опираться на то, что у нас точно никто не отнимет — нашу историю, которой нужно гордиться во всех смыслах (начиная с участия во всех войнах великих, в которых наши предки проявили себя доблестными воинами); нашу уникальную природу с нашими запасами; наши предприятия, которые выдерживают конкуренцию и являются гордостью страны, и в мире конкурируют. Я просто начал бить в эту точку. У меня совещания по внутренней политике проводятся регулярно, на них первым вопросом всегда стоит в повестке: «Какая идеология в республике?». Мы думаем над ней всё время».

По словам Хабирова, он и его команда пока не придумали идеологию, которую можно было бы обозначить двумя-тремя словами (как, например, «суверенная демократия» Владислава Суркова). Но контуры, на которых будет базироваться национальная идея республики, определены.

Вот тезисы, на которых будет базироваться идеология Радия Хабирова: Во-первых, нам есть чем гордиться (люди, история, природа, предприятия). Во-вторых, мы сильная республика с сильной экономикой, развитым обществом. В-третьих, у нас впереди очень успешное будущее. В-четвертых, у нас 4 млн жителей республики и разобраться внутри себя мы должны сами для того, чтобы жить в справедливости, порядке, оказывая помощь тем, кто больше всего нуждается в ней.

«Именно поэтому посылы мои, что мы своих не бросаем, актуальны, — продолжает Хабиров. — Я, кстати, тоже всегда, если вижу, где-то там наш паренёк застрял в России, ему нужна помощь, – всегда стараюсь помочь. Чтобы мы жили, наверное, скажу высокопарно, – единой семьей. Я это тонко всегда чувствую. Например, если в Москве вижу автомобиль с номерами «02» или «102», у меня сердце немножко ёкает, потому что там мой собрат едет, значит».

Новые контуры идеологии Башкортостана могут найти отражение уже в ближайшем Послании Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан.