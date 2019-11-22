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Министром лесного хозяйства Башкирии назначен Марат Шарафутдинов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Министром лесного хозяйства Башкирии назначен Марат Шарафутдинов Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Указом главы Башкирии Радия Хабирова министром лесного хозяйства республики назначен Марат Шарафутдинов.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, Марат Шарафутдинов родился 21 февраля 1975 года в селе Ермекеево Ермекеевского района.

Окончил Башкирский государственный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 1991 году работником кирпичного завода Ермекеевской межколхозной передвижной механизированной колонны.

В 1997 году – мастер леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза.

В 1997–1998 годах – инженер по охране и защите леса Белебеевского лесхоза.

В 1998–2003 годах – и.о. лесничего Краснореченского лесничества Белебеевского лесхоза.

В 2003–2005 годах – главный лесничий Белебеевского лесхоза.

В 2006 году – инженер по охране и защите леса МУП «Горзеленхоз».

В 2006–2007 годах – ведущий специалист отдела надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования Росприроднадзора по Башкирии.

В 2007–2008 годах – главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по Башкирии.

В 2008–2010 – главный консультант отдела агропромышленной политики и природопользования Аппарата республиканского правительства.

В 2010–2017 годах – заместитель министра лесного хозяйства Башкирии.

В 2017–2019 годах – министр лесного хозяйства Башкирии.

Теги: лесное хозяйство, назначения, Марат Шарафутдинов
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