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Уфа примет форум российских регионов и австрийских земель в рамках «Сочинского диалога»

ПОЛИТИКА
Фото: Посольство России в Австрии

Уфа примет форум российских регионов и австрийских земель в рамках «Сочинского диалога» Фото: Посольство России в Австрии

УФА, 20 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Столица Башкирии станет принимающей стороной форума российских регионов и австрийских земель в рамках «Сочинского диалога». Мероприятия запланированы на лето 2020 года. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на открытии презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкирии в палате экономики Австрии в Вене.

По поручению главы республики Радия Хабирова члены регионального правительства во главе с первым заместителем премьер-министра Андреем Назаровым прибыли сегодня в Австрию с официальным визитом. Программа мероприятий обширная: запланирован ряд встреч, а также презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана.

Люблинский отметил, что между российскими регионами возникла здоровая конкуренция за сотрудничество с Австрией. Посол предложил привезти в Башкортостан региональную группу Сочинского диалога, собрать форум общественности. Подобный форум уже состоялся в октябре 2019 года в Зальцбурге и собрал представителей почти всех федеральных земель Австрии.

«Я считаю, что такие встречи очень нужны и полезны. И у Башкортостана есть опыт, финансы, эксперты для подобного рода мероприятий. Я, в свою очередь, предложил ежегодно проводить в Вене Форум сотрудничества «Башкортостан-Европа», — сообщил первый заместитель премьер-министра Башкирии.

Форум «Сочинский диалог» в 2020 году пройдет в Зальцбурге и будет приурочен к 100-летию знаменитого музыкального Зальцбургского фестиваля. Об этом весной текущего года сообщил президент России Владимир Путин.

Теги: форум, международное сотрудничество, Австрия, Сочинский диалог
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