Глава Благоварского района переведен в администрацию главы Башкирии
Глава Благоварского района переведен в администрацию главы Башкирии Фото: glavarb.ru
УФА, 19 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
Юрий Коземаслов, работавший главой Благоварского района, распоряжением Радия Хабирова назначен начальником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами.
Юрий Александрович Коземаслов родился в Бакалинском районе в 1962 году. Окончил Башкирский сельхозинститут. Работал инженером, затем председателем передового колхоза «Россия» Благоварского района, гендиректором компании «Нерал-Матрикс» Туймазинского района. В 2008-2019 годах руководил администрацией Благоварского района. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Башкирии». Награжден орденом Салавата Юлаева.