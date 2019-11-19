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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Благоварского района переведен в администрацию главы Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Глава Благоварского района переведен в администрацию главы Башкирии Фото: glavarb.ru

УФА, 19 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Юрий Коземаслов, работавший главой Благоварского района, распоряжением Радия Хабирова назначен начальником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами.

Юрий Александрович Коземаслов родился в Бакалинском районе в 1962 году. Окончил Башкирский сельхозинститут. Работал инженером, затем председателем передового колхоза «Россия» Благоварского района, гендиректором компании «Нерал-Матрикс» Туймазинского района. В 2008-2019 годах руководил администрацией Благоварского района. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Башкирии». Награжден орденом Салавата Юлаева.

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