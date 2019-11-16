Радий Хабиров дал старт Всероссийскому турниру по борьбе куреш памяти Артура Ахметханова

Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

16 ноября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии Всероссийского турнира по национальной борьбе куреш, посвящённого памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Торжественная церемония состоялась в Центре спортивной подготовки РБ. Руководитель региона поприветствовал участников соревнований, пожелал им успехов и ярких спортивных побед.

«Для меня сегодня особая честь — открывать соревнования, посвящённые памяти моего близкого друга, генерал-лейтенанта полиции, настоящего воина, патриота России и нашей родной республики Артура Фарвазовича Ахметханова, — сказал Радий Хабиров. — Артур Фарвазович очень многое делал для развития национальной борьбы куреш. Он любил борьбу и отдал очень много сил для того, чтобы она стала неотъемлемой частью нашей спортивной жизни и культуры. И я уверен, что, глядя на вас, ещё тысячи мальчишек придут на борцовский ковер и станут настоящими батырами».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов России, в том числе из Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Оренбургской, Пермской, Сахалинской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Турнир проводится в соответствии с указом Главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.