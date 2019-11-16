Первый вице-премьер Правительства Башкирии Андрей Назаров посещает Стерлитамак

УФА, 16 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 16 ноября, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров совершает рабочую поездку в Стерлитамак. В программе визита — посещение предприятия НПО «Станкостроение», Стерлитамакского троллейбусного управления, ознакомление с благоустройством городских улиц и дворов многоквартирных домов.

Также планируется побывать на строительной площадке детского сада в селе Загородный Стерлитамакского района и посмотреть работу Юго-Восточного межрайонного Центра занятости населения.

В завершение рабочей поездки Андрей Назаров проведет совещание в городской администрации по вопросам социально-экономического развития Стерлитамака.