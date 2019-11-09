Фото: ИА «Башинформ» После активного десятилетия политический юмор взял «передышку»: пародист Грушевский Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Юморист и эстрадный пародист Михаил Грушевский считает, что политический юмор в России взял «передышку» после активных девяностых и нулевых. Об этом сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Михаил Грушевский отметил, что в современной российской политике из пародируемых героев осталось только два человека.

«По большому счету, из постоянно пародируемых героев сегодня два человека. Это президент Владимир Путин и ветеран российской политики Владимир Жириновский», – сказал юморист.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, по мнению Грушевского, установил мировой рекорд по продолжительности существования в качестве объекта пародий. Его образу и манере политических заявлений подражают с 1991 года, когда он впервые баллотировался в президенты, отметил пародист.

По мнению Грушевского, с 90-х годов эффект от политического юмора сильно изменился – тогда пародии считались «индикатором популярности».

«Не могу сказать, что политики, например, как-то активно лоббировали свои кандидатуры в программу «Куклы». Виктор Степанович Черномырдин приезжал и со своим героем и с другими героями этой программы знакомился. Было очень смешно. Могу сказать, что несколько достаточно серьезных политиков мне говорили в полушутку, что мы должны тебе доплачивать за пародии на нас. Тогда это был некий индикатор популярности», – пояснил юморист.