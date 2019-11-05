Фото: goskomjust.bashkortostan.ru Жительница Башкирии стала матерью для 11 детей Фото: goskomjust.bashkortostan.ru

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Отдел ЗАГС Стерлитамакского района Госкомитета Башкортостана по делам юстиции зарегистрировал рождение Негодина Арсения Андреевича. В семье Андрея и Елены Негодиных из села Большой Куганак это 11-й ребенок.

«Сегодня это самая большая многодетная семья Стерлитамакского района, в которой восемь сыновей и три дочери», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Елена Леонидовна работала воспитателем дошкольного образования, а ее муж Арсений Андреевич работает водителем-дальнобойщиком. У них имеется большое подспорье — своё хозяйство с коровами, кроликами, домашней птицей.

По словам Елены, когда между супругами царят любовь и взаимопонимание, то все бытовые трудности вполне преодолимы, а дети растут здоровыми и счастливыми.