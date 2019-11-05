В Башкирии на фестивале казачьей культуры выявили сильнейшего в рубке шашкой

Фото: Дом дружбы народов РБ





Фото: Дом дружбы народов РБ

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии в рамках Фестиваля казачьей культуры «Яугир» состоялся Открытый чемпионат по рубке шашкой «Казарла», посвященный памяти В. Л. Чемоданова. Обладателем главного приза — казачьей шашки, стал казак Олег Маврин из города Кумертау. Среди кадетов первое место занял Мирон Николаев из Уфы. Кадеты-победители соревнований были удостоены медалей Фестиваля казачьей культуры РБ «Яугир».

Как сообщили в Доме дружбы народов РБ, соревнования прошли в Стерлитамаке на базе ВПК «Отечество». В чемпионате приняли участие казаки-члены всероссийской федерации «Казарла», члены всероссийской федерации «Казарла», реестровые казаки волжского и оренбургского казачьих войск.

Соревнования по рубке шашкой включали в себя штрыкорез, рубку лозы под шапкой, рубку на мощность пучка из лоз, рубку нескольких мишеней на стойке и пластающий удар.

Организаторами турнира выступили: Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Федерация рубки шашкой «Казарла»; администрация г. Стерлитамака, Военно-патриотическое объединение «Отечество» г. Стерлитамака, Хуторское казачье общество «Бельское казачество» г. Уфы, Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного казачьего общества, Волжского войскового казачьего общества ПФО.