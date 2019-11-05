Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Башкирии возле Малиновой горы заблудились четыре девушки Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецком районе Башкирии около Малиновой горы заблудились четыре девушки-туристки. На их поиски сразу же отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Девушки смогли отправить спасателям по мобильнику координаты своего местонахождения, с помощью чего группу туристов удалось найти. Спасатели напоили девушек горячим чаем и довезли их до города.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС отметили, что этот случай в очередной раз подтверждает тот факт, что туристам следует регистрировать свой маршрут. Это необходимо для их же безопасности и для оказания своевременной помощи во время похода.