В Башкирии возле Малиновой горы заблудились четыре девушки
В Башкирии возле Малиновой горы заблудились четыре девушки Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Белорецком районе Башкирии около Малиновой горы заблудились четыре девушки-туристки. На их поиски сразу же отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
Девушки смогли отправить спасателям по мобильнику координаты своего местонахождения, с помощью чего группу туристов удалось найти. Спасатели напоили девушек горячим чаем и довезли их до города.
В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС отметили, что этот случай в очередной раз подтверждает тот факт, что туристам следует регистрировать свой маршрут. Это необходимо для их же безопасности и для оказания своевременной помощи во время похода.