Прокуратура прекратила распространение незаконной рекламы через «2ГИС-Уфа»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства о рекламе. По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в системе «2ГИС-Уфа» размещалась реклама 30 пунктов приема металлолома и вторсырья организациями, не имеющими соответствующей лицензии на этот вид деятельности.

По закону, не допускается реклама товаров, на производство и продажу которых требуется получение лицензий или других специальных разрешений, в случае их отсутствия.

«Прокурор внес в адрес руководства компании «ДубльГИС» представление об устранении этих нарушений. Его требования удовлетворены, незаконная реклама удалена из справочной системы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Также в отношении компании заведено дело о нарушении законодательства о рекламе и заблокирован интернет-сайт, на котором размещалась аналогичная информация.