В Уфе определили победителей Трудового КВН

Фото: Федерация профсоюзов РБ



Фото: Федерация профсоюзов РБ

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В минувшее воскресенье, 3 ноября, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошел республиканский фестиваль — Трудовой КВН среди трудящейся молодежи Башкортостана. Всего в нем участвовали 14 команд. В этом году КВН украсили участники из Республики Татарстан, Мурманской и Челябинской областей, сообщили в Федерации профсоюзов РБ.

Ежегодно, с 2016 года, работники предприятий Башкортостана в преддверии праздника — Дня народного единства объединяются на главной сцене республики с целью показать актуальные вопросы трудовых отношений сквозь призму юмора и сатиры. Темы прошлых лет — трудовой договор, охрана труда. В этом году диапазон вопросов увеличился.

Выступление команд оценивало компетентное жюри: депутат Государственной Думы Михаил Бугера, депутат городского Совета Уфы Танзиля Нигматуллина, заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Яна Гайдук, начальник отдела Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ирина Селиванова, директор Союза предпринимателей Уфы Инга Мусина, председатель Совета трудящейся молодежи Уфы Ильфат Байназаров, председатель Союза КВН РБ Тимур Шайхутдинов.

Участников и гостей Фестиваля трудового КВН приветствовали председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов и его заместитель Валерий Апокин, руководство республиканских комитетов профсоюзов, представители молодежных организаций республики.

Участники фестиваля КВН постарались передать свой неповторимый стиль, показать оригинальные шутки и понравиться зрителю и жюри. Их смелость, артистизм и обаяние сделали мероприятие необыкновенно зрелищным и запоминающимся. Как позже отметили сами члены жюри, трудящаяся молодежь «проехалась юмором» по всем: и по властным структурам, и по профсоюзам, а главное — по недостаткам современных трудовых отношений.

В результате победителем Фестиваля трудового КВН и обладателем Гран-при стала исключительно женская команда под загадочным названием «Н».

Победители и номинанты Фестиваля награждены кубками и ценными призами от партнеров, Министерства молодежной политики и спорта РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Мероприятие организовано Федерацией профсоюзов РБ совместно с Министерством молодежной политики и спорта РБ и «Клубом Веселых и Находчивых г. Уфы» РБ в рамках социально значимой программы «Коллективный договор: от А до Я».