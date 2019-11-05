Фото: Стоп-кадр видео Уфимец Тагир Гиндуллин попал в Топ-35 лучших участников шоу «Танцы» на ТНТ Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уроженец Уфы, 24-летний Тагир Гиндуллин, прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ. Новый секс-символ проекта получил одобрение от Татьяны Денисовой, которая и в первом этапе отбора была в восторге от уфимца. Тогда она призналась, что от танца Тагира Гиндуллина «у нее появились мурашки». Таким образом, брейкдансер попал в Топ-35 лучших танцовщиков страны.

Уроженец столицы Башкирии, который в настоящее время проживает в Москве, в третий раз пытается попасть в команды членов жюри шоу. Тагир покорил проект направлением брейкинг. После того, как парень в третий раз пришел на кастинг, он получил звание «секс-символа» шоу.