Башкирия в федеральных СМИ: О перебоях с инсулином, семейных конфликтах и дольщиках

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В День народного единства жители Башкирии представили национальные блюда в Нижнем Новгороде и выступили в Пятигорске.

Котлеты из щуки и тэбикмэк с медом. В День народного единства, 4 ноября, гости Третьего Гастрономического фестиваля «Кухни народов России», который прошел в Нижнем Новгороде, смогли попробовать более 150 блюд из 30 регионов страны, сообщил ТАСС. На фестивале, где, как отмечается, была «очень домашняя и уютная атмосфера с традиционными русскими атрибутами – самоварами», «были представлены такие редкие блюда, как открытые пироги перепечи и табани по рецепту знаменитых "Бурановских бабушек" из Удмуртии, котлеты из щуки и блины тэбикмэк с медом из Башкирии. Можно было также познакомиться с кухней народностей Горного Алтая».

В этот же день столица СКФО Пятигорск принимала праздничный десант участников Фестиваля песен и танцев народов России «Россия объединяет». Сообщается, что пятигорчан поздравляли артисты из Владимира, Екатеринбурга, Петрозаводска, Улан-Удэ, Уфы, Элисты. Здесь также были представлены 10 национальных подворий, где желающие могли попробовать национальную кухню, добавили в ТАСС, пояснив, что праздник День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года, и установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

О семейных конфликтах и детях. «В конфликтах между родителями страдают дети. Эта истина особенно актуальна, когда речь идет о разводах, разделе имущества, выяснении, с кем из родителей останется ребенок, супружеской мести», — пишет «Коммерсантъ» и отмечает, что в России, в отличие от западных стран, «в семейных конфликтах побеждает тот, кто сильнее». Корреспондент «Ъ» побывал в Уфе и выяснил, что здесь в начале года двое несовершеннолетних подростков заявили об истязаниях со стороны матери Элины Сомовой, известной в городе бизнесвумен, в одиночку воспитывающей двух кровных и двух приемных детей. «В результате семья развалилась. Кровные дети живут с отцом, приемные — в детском доме», — рассказали в издании. Примечательно, что об истязаниях заявили двое старших, кровных, детей Элины, отмечается в сообщении. При этом «специалисты уфимской опеки говорят, что Сомова была хорошей матерью и потратила много сил на то, чтобы дети адаптировались и социализировались». По словам юриста, все иски бывшего мужа бизнесвумен, «которые так или иначе касаются Элины Сомовой, ее бизнеса и имущества, — это месть оскорбленного мужчины». «13 ноября ожидается рассмотрение дела по лишению родительских прав Элины Сомовой», — информировало издание, описав все подробности этого «семейного» конфликта.

Где покупают больше новых машин, рассказала «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат». По данным издания, за 9 месяцев этого года в стране продано 1,13 млн новых легковушек, а регионами-лидерами по их покупке стали Москва, Подмосковье и Петербург. На Москву пришлось 158,4 тысячи или 14% от всех реализованных автомобилей, говорится в сообщении. При этом продажи автодилеров упали в Москве на 2%. Падение на 6% зафиксировано в Петербурге, здесь реализовано 75 тысяч машин или 6,6% от общих продаж по стране. А вот в Московской области, наоборот, объемы продаж выросли на 6%. На новых авто теперь ездят 101,8 тысяч жителей Подмосковья. На четвертом месте по объему продаж оказался Татарстан — продано 49,3 тысячи машин, далее следует Краснодарский край — 43,1 тысяча, и Башкирия — 39,7 тысячи авто. В газете отметили, что во всех этих регионах, несмотря на высокие позиции, относительно прошлого года продажи сократились.

Перебои с инсулином. «Гормон инсулин, регулирующий углеводный обмен в организме, жизненно важен для сохранения здоровья, а то и жизни для людей, страдающих диабетом. Однако в последнее время в целом ряде регионов внедрение российского инсулина, о необходимости которого говорил президент России Владимир Путин, идёт с перебоями», — пишут «Новые Известия». Как выяснило издание, в этом году дважды были сорваны закупки инсулина во Владимирской области, и диабетикам предлагают не те препараты, которые им прописывали врачи. Примерно такая же ситуация сложилась в Башкирии и Самарской области, говорится в сообщении и отмечается, что «не все ладно даже в Москве — больные диабетом жители столицы отмечают, что получить инсулин можно только после регулярных жалоб в прокуратуру». По словам нуждающихся в инсулине, «вместо проверенных и давно прописанных им препаратов по рецепту в рамках импортозамещения стали выдавать российский аналог "Ринсулин"», рассказывает газета. При этом отмечается, что «переход с одного препарата на другой не всегда безболезнен, а неправильно рассчитанная доза грозит осложнениями». Также, по мнению эксперта из Европейской ассоциации эндокринологов, российский инсулин уступает по качеству иностранным аналогам, сообщают в «НИ».

Наши дольщики в приоритете. Шесть регионов России — Орловская, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская, Оренбургская области и Башкирия — подписали соглашение с Фондом защиты прав дольщиков, информировал ТАСС, уточнив, что главы этих регионов и гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун «заключили соглашение о софинансировании завершения строительства ряда проблемных домов». «Заключение соглашения предоставит регионам возможность для решения вопросов дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства с привлечением средств Фонда, федерального и регионального бюджетов. В результате будут восстановлены права более 7 тыс. человек», — говорится в сообщении. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков в 2019 году выделено 16 млрд рублей. Также утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь, – это Башкортостан, а также Орловская, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская, Оренбургская области, рассказали в агентстве.

Ищут Росгвардия и авиация. Газета «АиФ – Москва» узнала, что к поискам уфимца Артема Мазова и его сыновей, пропавших девять дней назад, присоединились 50 сотрудников Росгвардии и авиация. «Десятки сотрудников полиции, спасателей, следователей-криминалистов и волонтеров разыскивают 37-летнего уфимца с 26 октября, — уточняется в газете. — Известно, что, поссорившись с женой, он ушел вместе с сыновьями восьми и пяти лет и не вернулся.