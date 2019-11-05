Уфимец - третий во всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Уфы Альберт Дусеев занял третье место во втором Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси России-2019». Представитель Башкирии в финале, который проходил в Сочи, уступил девушке из Татарстана Луизе Бадреевой и Артуру Михайлову из Чувашии.

Участникам в финале конкурса предстояла пройти несколько испытаний: теория, скоростное маневрирование, высадка-посадка пассажиров и багажа и творческий конкурс. В последнем уфимец поразил всех юмористическим номером о жизни водителя такси в столице Башкирии.

«Самое ценное для нас в организации конкурса — это смотреть, как водители такси ценят свою работу и стараются быть лучшими. Особенно поразил творческий конкурс на финале, настолько искренне ребята выступали, представляя свой регион и рассказывая о своей работе. Это было невероятно эмоционально», — рассказала председатель Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

Конкурс «Лучший водитель такси России» проводится второй раз. В прошлом году победителем стал Андрей Черных из Санкт-Петербурга. В 2018 году конкурсанты приехали из 18 регионов, в текущем — из 28. В следующем году организаторы ожидают участие водителей из 50 субъектов страны.