Православные Башкирии празднуют День Казанской иконы Божией Матери

УФА, 4 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

День Казанской иконы Божией Матери отмечают православные 4 ноября. Это праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Христиане прославляли один из самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы. Считается, что она явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года. Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года, когда в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор.

Сегодня, 4 ноября, во всех храмах Русской Православной Церкви за Божественной литургией будут воглашены прошения о мире.

В Уфе честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства прошел Крестный ход с участием духовенства и прихожан Уфимской епархии.