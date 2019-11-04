В Башкирии ожидается усиление ветра до 18 м/c - МЧС

УФА, 4 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей об усилении ветра. «По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-5 ноября по республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с, а также снег, переходящий в дождь, днем в отдельных районах гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. На отдельных участках автодорог туман, видимость 500-1000 метров», — говорится в сообщении ведомства.

Населению рекомендуется не выходить из дома без особой надобности и оставаться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра.

По шкале Бофорта, скорости ветра от 17 до 20 м/с соответствует такой ветровой режим, как «буря», при котором ломаются ветки деревьев.