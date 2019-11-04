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В Уфе в честь Дня народного единства торжественно возложили цветы к Монументу Дружбы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в честь Дня народного единства состоялось торжественное возложение цветов к Монументу Дружбы. В церемонии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, члены Правительства республики, депутаты Государственной Думы России и Государственного Собрания – Курултая РБ, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, руководители органов государственной и муниципальной власти и другие официальные лица.

Не остались в стороне и бойцы студенческих отрядов Башкортостана. Они помогали организаторам раздавать цветы и сопровождали колонну людей до памятника.

Как известно, Монумент Дружбы — символ многовековой дружбы башкирского и русского народа. Сегодня он стал олицетворением добрых отношений не только двух народов, а всех национальностей, проживающих на территории Республики Башкортостан. Неслучайно в возложении цветов участвовали представители Дома дружбы народов.

Целью торжественной церемонии стала возможность отдать дань интернациональной дружбе и почтить память ополченцев, освободивших столицу Русского царства от польских интервентов.

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Теги: День народного единства
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