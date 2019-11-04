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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкортостана отмечают День народного единства

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

День народного единства вместе со всеми россиянами празднуют сегодня жители Башкортостана. Эта дата официально отмечается с 4 ноября 2005 года. Праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

В этот день воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Они продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В Башкортостане по случаю Дня народного единства запланирован ряд общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. В Уфе праздничные торжества проходят сразу на нескольких площадках. Их официальная часть начнется в 11 часов с возложения цветов к Монументу Дружбы. В 12 часов в Доме дружбы народов Башкортостана состоится торжественное собрание, посвященное Дню народного единства и 25-летию Дома дружбы народов РБ. В нем примут участие национально-культурные объединения, общественные организации, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы республики.

В библиотеках и музеях республики ко Дню народного единства проходят литературно-музыкальные программы, театрализованные праздничные представления, документально-предметные выставки, краеведческие, патриотические, исторические часы-экскурсы, встречи, выставки книг и периодики. Организованы открытые просмотры, викторины и олимпиады.

Дворцы и дома культуры, детские музыкальные, художественные школы и школы искусств порадуют праздничными концертами, интеллектуальными играми и уроками. В городах и районах в праздничный день также запланированы народные гуляния и сельскохозяйственные ярмарки.

Теги: День народного единства
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