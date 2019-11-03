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В Уфе скончался директор СОК «Биатлон» Вадим Данилов

ОБЩЕСТВО
Фото: газета «Боевая высота»

В Уфе скончался директор СОК «Биатлон» Вадим Данилов Фото: газета «Боевая высота»

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

2 ноября, после тяжелой и продолжительной болезни, на 59-ом году жизни скончался выдающийся российский спортивный организатор, руководитель уфимского спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», директор детско-юношеской школы Олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан Вадим Данилов.

Вадим Николаевич Данилов родился 14 ноября 1960 года.

В 1984 году окончил Волгоградский институт физической культуры, получил звание мастера спорта СССР по плаванию.

После прохождения срочной воинской службы в Афганистане, работал тренером по плаванию в Нефтекамске. Между тем, как отмечает газета ветеранского движения Башкортостана «Боевая высота», жизнь Вадима Данилова сложилась так, что на протяжении многих лет он был связан с развитием биатлона в нашей республике и России в целом.

Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан, которой руководил Вадим Данилов, действует на базе уфимского спортивного-оздоровительного комплекса «Биатлон».

Она была создана в 1987 году. Среди воспитанников уфимской школы — Галина Куклева, Павел Муслимов, Андрей Падин, Елена Сафарова, Максим Чудов, Филипп Шульман, а также более 40 мастеров спорта СССР и России.

Кроме того, в течение 14 лет Вадим Данилов возглавлял одну из крупнейших спортивных площадок России – уфимский спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон». Здесь неоднократно проводились соревнования мирового уровня, включая чемпионаты мира и Европы.

Благодаря самоотверженной работе Вадима Данилова, спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» в Уфе сегодня признан одним из самых лучших в стране.

Прощание с Вадимом Даниловым состоится 4 ноября на СОК «Биатлон» по адресу Уфа, ул. Комарова,1, с 11 до 13 часов.

Теги: биатлон, Вадим Данилов
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