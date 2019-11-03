Фото: пресс-служба МВД по РБ, волонтеры Частный детектив рассказал свою версию исчезновения Артема Мазова с двумя детьми в Уфе Фото: пресс-служба МВД по РБ, волонтеры

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице продолжается розыск бесследно исчезнувшего Артема Мазова и двух его сыновей.

Руководитель детективного агентства Александр Шатунов рассказал «Вести-Башкортостан» свою версию исчезновения Мазова и его детей.

«Самая простая версия – этот человек просто-напросто взял детей и уехал к каким-то дальним родственникам или друзьям, которые живут не близко. Уехал на время, чтобы, скажем так, маленько поставить на место жену. На мой взгляд, в течение недели они найдутся или объявятся сами», — считает частный детектив.

Как сообщало 2 ноября агентство «Башинформ» , водолазы продолжили поиск пропавшей семьи Мазовых на дне реки Уфа. Сегодня спасатели, добровольцы и полицейские снова выйдут на поиски.

Заявление о пропаже 37-летнего Артема Мазова и его двух сыновей — пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Ильи — поступило в полицию 26 октября.

Мама мальчиков и супруга мужчины Эльмира уточнила, что они с мужем поссорились. Он взял детей и скрылся в неизвестном направлении.

Артем Мазов накануне пропажи купил веревку в магазине — это зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.