Фото: автор На следующей неделе жители двух районов Уфы останутся без воды Фото: автор

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение холодной воды у потребителей.

Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском районе башкирской столицы 5 ноября, с 11 до 18 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Борисоглебская, 21/1.

В Калининском районе Уфы 6 ноября, с 10 до 20 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Нежинская, 30, 30/1, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а;

ул. Маяковского, 3, 4;

ул. Интернациональная, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а.

В Орджоникидзевском районе 7 ноября, с 10 до 17 часов холодную воду отключат по адресам:

проспект Октября, 129, 131, 133, 133/1, 133/2, 131/1.